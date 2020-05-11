Брюссель, 11 мая 2020, 13:50 — REGNUM Страны Европейского союза должны готовиться к возможному началу новой волны распространения коронавируса, об этом 11 мая заявил журналистам представитель Еврокомиссии.
«В соответствии с результатами последней оценки рисков, страны-члены должны готовиться ко второй волне», — цитирует его ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 4,1 млн. На первом месте по числу выявленных случаев заражения находятся Соединенные Штаты — 1,3 млн.
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