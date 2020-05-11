Пенза, , 13:55 — REGNUM В Пензенской области по данным на 11 мая лабораторно подтверждены 38 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Всего с начала наблюдения зафиксировано по региону 802 положительных теста на коронавирус, сообщает общероссийский оперативный штаб.

С момента эпидемии 402 человека выздоровели, скончались 10 мая еще два пациента с выявленным диагнозом COVID-19. Первый — мужчина 1964 года рождения. Причина смерти — пневмония на фоне коронавируса, а также сопутствующие атеросклероз аорты, пневмосклероз, олигофрения. Второй — мужчина 1985 года рождения. Причиной смерти стало острое нарушение мозгового кровообращения. Сопутствующие заболевания — пневмония на фоне новой коронавирусной инфекции.

В регионе общее количество погибших на фоне коронавируса составляет на сегодняшний день 10 человек, передает руководитель пресс-службы губернатора Пензенской области Дина Черёмушкина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области на 10 мая выявлен 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, возраст пациентов — от 18 до 88 лет, детей нет. С учётом новых случаев общее число выявленных случаев достигло 764.

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