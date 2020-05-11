Уфа, , 13:51 — REGNUM Технологию строительства инфекционного центра в Уфимском районе Башкирии могут использовать для возведения фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в республике. Об этом 11 мая сообщил глава республики Радий Хабиров при проверке хода строительства этого медицинского учреждения, передает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 11 мая Хабиров зашел в уже построенные инфекционные корпуса и в общежитие для медицинских работников.

По его словам, Башкирия очень нуждается в этом объекте, поскольку в нем будут оказывать помощь пациентам, инфицированным коронавирусом. При этом нужно сделать так, чтобы пациенты с другими заболеваниями не оставались без помощи врачей. Именно поэтому и возводят этот центр.

Хабиров отметил, что строительство инфекционного центра является очень интересным опытом. На первый взгляд, центр понравился главе региона. При этом Радий Хабиров отметил, что нужно будет выяснить, будут ли люди чувствовать себя комфортно внутри помещений.

По его словам, опыт по возведению этого медучреждения можно будет применять при возведении фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в селах республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что одноэтажный инфекционный центр в Уфимском районе Башкирии оперативно возводят из модульных конструкций. Он будет занимать площадь 16 тысяч квадратных метров. В медучреждении будет сто боксов, в том числе 18 реанимаций. Это лечебное учреждение сможет принять 470 пациентов. Комплекс запланировали построить к 25 мая. Именно на эту дату здесь запланирован прием первых пациентов.

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