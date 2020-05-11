Благовещенск, , 13:52 — REGNUM Строительные работы на космодроме Восточный продолжаются с наращиванием темпов. Об этом сообщил 11 мая генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter.

«Стройка весь этот период не прерывалась ни на час», — отметил Рогозин, говоря о периоде пандемии коронавируса.

Он подчеркнул, что жёсткие меры изоляции позволили избежать заражения коронавирусной инфекцией на стройке и в строительном городке. Рогозин добавил, что 11 мая вылетает на Восточный, чтобы принять очередной этап работ.

В Twitter также опубликовано видео с бетонированием стартового стола.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин заявил, что строительство объектов стартового комплекса для тяжёлой ракеты-носителя «Ангара» должно быть завершено в 2022 году.

Читайте также: Рогозин рассказал, когда будут готовы объекты под «Ангару» на «Восточном»