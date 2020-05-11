Элиста, , 13:44 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Республике Калмыкия за последние сутки, сообщили 11 мая в региональном оперативном штабе.

Таким образом, общее число носителей коронавируса на территории Калмыкии достигло 498 человек. 116 человек выздоровели. Шесть пациентов скончались.

На данный момент 11 пациентов с положительными анализами на коронавирус находятся в тяжёлом состоянии, из них шестеро на аппаратах ИВЛ.

Добавим, что утром 11 мая федеральный оперштаб сообщил о 21 заражённом за сутки и 494 случаях с начала пандемии.