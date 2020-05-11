Ростов-на-Дону, , 13:41 — REGNUM Учёные и выпускники Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) на основе аппроксимации распространения инфекции полигауссовыми моделями спрогнозировали дату спада эпидемии коронавируса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

«Ростовская область выйдет в «зелёную зону» по коронавирусу 22 мая, Ростов-на-Дону — 28 мая, в то время как Москва только 11 июня. «Зелёная зона» характеризуется тем, что число заболевших растет медленнее, чем выздоравливают инфицированные», — отметил выпускник вуза Владимир Ляшев.

ИА REGNUM сообщало, что студенты ЮФУ ранее представили сценарий роста числа случаев заражения коронавирусом в Ростове-на-Дону. По мнению разработчиков графика, режим всеобщей изоляции позволил избежать масштабного распространения инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские учёные назвали период роста числа больных COVID-19