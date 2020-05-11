Загреб, , 13:37 — REGNUM Третий, самый крупный этап смягчения ограничительных карантинных мер, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции, начался на территории Хорватии. Об этом 11 мая сообщает Национальный штаб гражданской защиты.

По словам руководителя штаба, Давора Божиновича, с 11 мая отменена система электронных пропусков, которая была необходима для выезда и выхода с места регистрации.

Также в стране открываются вокзалы и возобновляется железнодорожное и автобусное сообщение между городами.

«Разрешаются собрания до 40 человек, вместо до пяти, как было ранее, работа торговых центров, гостиниц и ресторанов, национальных парков», — приводятся в сообщении слова руководителя штаба, который также добавил, что могут быть возобновлены репетиции деятелей искусства как индивидуально, так и в составе малых групп.

При этом с 18 мая будут разрешены культурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях и на открытом воздухе и также проведение тренировок, работа тренажерных залов и фитнес-центров и бассейнов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в армии Южной Кореи выявили еще четыре случая заражения коронавирусом.