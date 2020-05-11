Нур-Султан, , 13:32 — REGNUM Вручение аттестатов и последний звонок в школах Узбекистана пройдет 3−4 июня на открытом воздухе. Об этом 11 мая заявил заместитель председателя правительства республики Ералы Тугжанов на брифинге.

По его словам, последний звонок пройдет при ограниченном числе людей и в строгом соответствии с санитарными правилами. Тугжанов добавил, что единое национальное тестирование пройдет в штатном режиме с 20 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая прошло заключительное заседание комиссии по чрезвычайному положению, на котором президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о прекращении режима ЧП в стране.

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