Душанбе, , 13:28 — REGNUM Из Таджикистана в Россию на 21 мая 2020 года запланирован авиарейс для граждан РФ, сообщает «Спутник Таджикистан» со ссылкой на информацию министерства цифрового развития и массовых коммуникаций РФ.

Сообщается, что авиарейс предназначен только для граждан РФ, проживающих в следующих областях и городах России: Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях, Мордовии.

Отмечается также, что для вылета из Душанбе россиянам необходимо заранее пройти регистрацию на портале госуслуг.

Также по теме: России удалось вывезти 189 россиян из Таджикистана