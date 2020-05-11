Майкоп, , 13:29 — REGNUM Второй госпиталь для размещения пациентов с коронавирусом и подозрением на него заработал в Адыгее. Теперь, помимо Республиканской инфекционной больницы, пациентов принимает еще и Майкопская городская клиническая больница, сообщили ИА REGNUM 10 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

По данным федерального оперативного штаба, в Адыгее по состоянию на 10:35 11 мая выявлен 241 случай заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели в регионе 173 человека с подтвержденным диагнозом, семь пациентов скончались.

«В республике заработал второй госпиталь. Сейчас больных принимает не только инфекционная, но и городская больница Майкопа. Завершается подготовка третьего госпиталя — на базе больницы в Энеме [поселок в Тахтамукайском районе]», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в госпиталях создан запас лекарственных средств, необходимый для лечения COVID-19.

Читайте также: В Адыгее заработали мобильные комплексы по тестированию на коронавирус