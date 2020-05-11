Никосия, , 13:25 — REGNUM Специальный рейс авиакомпании Cyprus Airway доставил из Ларнаки в Москву 74 российских граждан, которые ранее застряли там из-за пандемии нового коронавируса. Об этом 11 мая сообщает посольство России на Кипре на своей странице в соцсети Twitter.

«10 мая 74 российских гражданина вернулись в Россию специальным рейсом «Кипрских авиалиний» по маршруту Ларнака-Москва», — говорится в сообщении российской дипломатической миссии.

Также в нем уточняется, что работники российского посольства оказали гражданам РФ содействие в их возвращении в Россию, так как обеспечили организованный переход с северной части Кипра на юг.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Калининградской области 11 мая выявлены 40 случаев коронавирусной инфекции, из-за чего общее число носителей вируса с момента начала эпидемии возросло до 753 человек.