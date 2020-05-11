Ростов-на-Дону, , 13:24 — REGNUM В Ростове-на-Дону найдены родные погибшего под Севастополем бойца Красной армии Павла Молчанова. Об этом сообщил ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

«К нам обратилась поисковая организация «Долг» из Севастополя: ими в ходе раскопок были найдены останки солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны недалеко от крымского посёлка Любимовка. По документам, сохранившимся в гильзе пистолетного патрона, была установлена личность бойца. Им оказался ростовчанин Павел Васильевич Молчанов 1926 года рождения», — поделился градоначальник с подписчиками в Instagram.

В ходе поиска выяснилось, что в донской столице проживет племянница солдата. Останки бойца будут переданы на Дон и преданы земле.

ИА REGNUM напоминает, что в преддверии 75-летия Великой Победы на территории военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» в Неклиновском районе Ростовской области состоится были преданы земле останки 60 солдат, павших в боях на Миус-фронте.