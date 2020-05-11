Грозный, , 13:22 — REGNUM В Дагестане состоялась благотворительная акция, которую организовала сосед по округу — Республика Чечня. Продуктовые наборы с мукой, сахаром, подсолнечным маслом и другими продуктами питания получили 14 тыс. семей, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Акция была приурочена ко Дню памяти и скорби, который отмечается в Чечне в память о погибшем 9 мая первом президенте региона Ахмате Кадырове. Помимо продуктовых наборов нуждающимся семьям, были также переданы медицинским учреждениям города Хасавюрта и Хасавюртовского района медицинские препараты, оборудование и средства индивидуальной защиты.

Благотворительную акцию организовал Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Ранее такие же акции прошли в Кабардино-Балкарии и других субъектах СКФО, а также в Сирии.

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