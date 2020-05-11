Красногорск, , 13:31 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил больницу, где находятся пострадавшие при пожаре постояльцы красногорского хосписа. Сообщение об этом опубликовано 11 мая на странице пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья в Instagram.

В больницу были доставлены девять человек. Шестерых поместили в реанимацию, их состояние тяжёлое. Три человека находятся в отделении терапии.

«Пообщался с постояльцами хосписа в Красногорске, где ночью произошёл пожар», — отметил Воробьёв.

Глава региона поручил оказать необходимую помощь и пострадавшим, и тем, кто оказался в сложной ситуации, следует из сообщений в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 мая в результате пожара в частном хосписе в Красногорске погибли девять человек. По предварительным данным, пожар начался из-за неисправной электропроводки.

Читайте также: СК возбудил уголовное дело из-за гибели 9 человек при пожаре в Красногорске