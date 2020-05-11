Красноярск, 11 мая 2020, 13:19 — REGNUM В некоторых населённых пунктах Красноярского края сняты ограничения, связанные с предотвращением распространения коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 мая в краевом правительстве.
Указ об отмене ограничительных мер подписал губернатор края Александр Усс.
Уточняется, что режим самоизоляции отменён в ряде населённых пунктов Назаровского, Казачинского, Енисейского районов, а также Шарыповского муниципального округа.
Ограничения сняты по согласованию с краевым управлением Роспотребнадзора. Учитывались данные об эпидемиологической ситуации в муниципалитетах.
Как сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции в Красноярском крае продлён до 31 мая.
Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая