Красноярск, , 13:19 — REGNUM В некоторых населённых пунктах Красноярского края сняты ограничения, связанные с предотвращением распространения коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 мая в краевом правительстве.

Указ об отмене ограничительных мер подписал губернатор края Александр Усс.

Уточняется, что режим самоизоляции отменён в ряде населённых пунктов Назаровского, Казачинского, Енисейского районов, а также Шарыповского муниципального округа.

Ограничения сняты по согласованию с краевым управлением Роспотребнадзора. Учитывались данные об эпидемиологической ситуации в муниципалитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции в Красноярском крае продлён до 31 мая.

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