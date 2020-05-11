Калининград, 11 мая 2020, 13:18 — REGNUM В Калининградской области 11 мая выявлены 40 случаев коронавирусной инфекции, из-за чего общее число носителей с момента начала эпидемии возросло до 753 человек. При этом 207 человек выздоровели, умерло 11, остаются под медицинским наблюдением 2166 человек, в том числе 119 в условиях обсерватора.
Среди новых случаев: 12 случаев пневмонии, 9 случаев острой респираторной инфекции. Также при обследовании контактных лабораторно выявлено 19 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции.
По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия