Стокгольм, , 13:25 — REGNUM 11 мая Ассоциация органов муниципального и областного управления в Швеции созвала пресс-конференцию. В ходе общения с журналистами ее представители озвучили прогноз, согласно которому в Швеции к «нормальной жизни» общество вернется уже этой осенью. Об этом 11 мая сообщило шведское издание SVT Nyheter.

Несмотря на многообещающие слова о снятии всех ограничений, представители Ассоциации органов муниципального и областного управления в Швеции очень насторожено относятся к экономической ситуации. Согласно их оценкам, шведское общество может выйти из режима ограничений этой осенью, однако кризис пандемии уже привел к серьезным экономическим потерям, поэтому теперь стоит говорить больше об экономике, а не о режиме самоизоляции.

«Если мы получим быстрый (прим.: экономический) рост, есть все хорошие условия, чтобы это никак не повлияет на экономику в долгосрочном периоде», — сообщили на пресс-конференции.

Тем не менее, в то же время в Ассоциации органов муниципального и областного управления в Швеции ожидают, что до 2023 года баланс в экономике Швеции достигнут, скорее всего, не будет, даже несмотря на позитивный сценарий развития событий. Ранее в ведомстве публично уведомили центральные власти Швеции в лице правительства о необходимости выделения дополнительных $800 миллионов на социальное обеспечение граждан.