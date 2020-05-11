Стокгольм, , 13:19 — REGNUM Всех жителей Швеции 70-летнего возраста и старше собрали в одну группу риска и установили для них одинаковые ограничения, которые необходимо соблюдать во время пандемии коронавирусной инфекции. Но Агентство общественного здравоохранения Швеции теперь работает над тем, чтобы среди этой группы риска выявить людей, наименее подверженных вирусу с целью ослабления жестких ограничений, по крайней мере, для них. Об этом 11 мая сообщило шведское издание SVT Nyheter.

«Да, мы надеемся, что сможем что-то сказать, особенно касательно здоровых 70-летних граждан», — анонсировал послабление ограничений генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Швеции Йохан Карлссон.

Сообщается, что изоляция пожилых людей была важной частью стратегии Швеции в борьбе с коронавирусной инфекции. Однако одиночество среди стариков может также привести к проблемам со здоровьем. Поэтому Агентство общественного здравоохранения Швеции в настоящее время пересматривает свои рекомендации для лиц старше 70 лет для ослабления режима ограничений.