Москва, , 13:09 — REGNUM В России необходимо предусмотреть возможность развертывания быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров и мобильных лабораторий в регионах. Предложения по их возведению на территориях масштабных строек и в отдалённой местности правительство РФ должно представить к 20 мая. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин.

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«Правительству РФ рассмотреть вопросы и представить предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС России, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий в субъектах РФ […] на территориях, на которых реализуются масштабные строительные проекты, а также на отдаленных, малонаселенных, труднодоступных территориях», — говорится в одном из пунктов перечня поручений главы государства по итогам совещания с руководителями российских регионов, состоявшегося 28 апреля.

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Отмечается, что такие меры необходимы «для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции и возникновения (распространения) очагов такой инфекции».

Из документа следует, что один из таких быстровозводимых полевых госпиталей должен появиться в селе Белокаменка Кольского района Мурманской области. Его планируется построить за счёт средств федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, только в Москве для долечивания больных коронавирусом, когда они уже пойдут на поправку, планируется построить 44 временных госпиталя на 10 тысяч коек.

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