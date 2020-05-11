Красногорск, , 13:16 — REGNUM Все хосписы на территории Московской области будут проверены специалистами министерства социального развития региона и надзорными органами. Проверки последуют за пожаром в Красногорске, унёсшем жизни девяти человек, сообщают 11 мая в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Подмосковье Екатерины Семёновой.

Все хосписы проверят на соответствие их нормам содержания и нормам противопожарной безопасности. Известно, что некоторые из частных учреждений находятся в жилых домах или строениях, не приспособленных для такой деятельности.

Семёнова назвала гибель людей в Красногорске большой трагедией и отметила, что власти города разыскивают родственников пострадавших пожилых людей.

«К этой работе подключимся уже сегодня», — приводит слова Семёновой ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 мая в частном хосписе в Красногорске произошёл пожар. В хосписе находились 29 пожилых людей, девять из них погибли, ещё девять были госпитализированы. По предварительным данным, пожар начался из-за неисправной электропроводки.

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