Стокгольм, , 13:39 — REGNUM В настоящее время шведские исследователи предупреждают, что быстрые решения о мерах наблюдения за гражданами во время пандемии коронавируса могут способствовать созданию атмосферы тотальной слежки за гражданами в государстве. Об этом 11 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Во время пандемии многие европейские страны приняли жесткие меры, ограничивающие права граждан, с целью остановить распространение вируса. В дополнение к летающим беспилотникам, появились мобильные приложения, собирающие персональные данные, и был введен комендантский час, соблюдение которого контролируется с помощью системы распознавания лиц. И все это происходит в демократических странах, где раньше это считалось немыслимым.

Историк Ювал Ной Харари, автор нескольких книг об эволюции человечества, очень обеспокоен таким положением дел. Он предупреждает, что технологическое развитие в период кризиса ускорилось с рекордной скоростью, и вопрос теперь состоит в том, способны ли с этим смирится граждане.

Другая сторона проблемы состоит в том, что после окончания этого кризиса, согласно результатам исследований, от таких систем слежки будет трудно избавляться, и вместо этого они станут постоянными. Свою позицию по этому вопросу озвучила Кристель Бакман, исследователь Гётеборгского университета в области надзора.

«Мы привыкаем к подобным системам наблюдения во время кризиса и можем чувствовать, что они хорошо защищают нас от любых угроз. И поэтому мы скорее даже хотим расширения всего этого, что с самого начала касалось лишь исключительными мерами, а не требовать избавиться от средств слежения», — заявила Бакман.