Ярославль, 11 мая 2020, 12:58 — REGNUM Прием заявлений на выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в Ярославской области начнут принимать с 20 мая 2020 года. Об этом сообщает департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области.
Ранее власти планировали начать прием заявлений 1 июля. Право на ежемесячную выплату имеют семьи со среднедушевым доходом, не превышающими величину прожиточного минимума на душу населения за 2 квартал 2019 года в Ярославской области — 10 573 рублей. Размер выплаты составляет в Ярославской области 5 285,50 руб.
Те, кто ранее не получал пособие и не был признан малоимущим, смогут подать заявление в орган социальной защиты по месту жительства либо через МФЦ, портал госуслуг, посредством почтового отправления либо по электронной почте.
Подтверждать уровень доходов не надо. Сведения о доходах семьи органы социальной защиты населения будут получать сами — в рамках взаимодействия с Федеральной налоговой службой, органами Пенсионного Фонда России и так далее.
Читайте ранее в этом сюжете: Пособия на детей от трёх лет получит 21 тысяча ярославцев