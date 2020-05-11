Ярославль, , 12:58 — REGNUM Прием заявлений на выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в Ярославской области начнут принимать с 20 мая 2020 года. Об этом сообщает департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области.

Ребенок

Ранее власти планировали начать прием заявлений 1 июля. Право на ежемесячную выплату имеют семьи со среднедушевым доходом, не превышающими величину прожиточного минимума на душу населения за 2 квартал 2019 года в Ярославской области — 10 573 рублей. Размер выплаты составляет в Ярославской области 5 285,50 руб.

«Лицам, получающим ежемесячное пособие на ребенка по состоянию на 24 апреля 2020 года, относящимся к категории малоимущих, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, ежемесячная денежная выплата будет назначена без представления заявления о её назначении на период до подтверждения права на получение ежемесячного пособия на ребенка в автоматизированном режиме», — сообщили в департаменту труда и социальной поддержки Ярославской области.

Те, кто ранее не получал пособие и не был признан малоимущим, смогут подать заявление в орган социальной защиты по месту жительства либо через МФЦ, портал госуслуг, посредством почтового отправления либо по электронной почте.

Подтверждать уровень доходов не надо. Сведения о доходах семьи органы социальной защиты населения будут получать сами — в рамках взаимодействия с Федеральной налоговой службой, органами Пенсионного Фонда России и так далее.

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