Москва, , 12:58 — REGNUM В России к концу лета 2020 года случаи заражения коронавирусом могут стать единичными. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».

Вице-премьер, рассказывая о графике, прогнозирующем случаи заражения вирусом, ответил на вопрос, когда заражения станут единичными. Интервьюирующая Чернышенко журналистка указала обязательные условия для этого — соблюдение гражданами режима самоизоляции.

«Это хороший вопрос, я думаю, ближе к концу лета», — ответил Чернышенко.