Сеул, , 13:01 — REGNUM В армии Южной Кореи выявили еще четыре случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По данным министерства, общее число подтверждённых случаев в южнокорейской армии увеличилось до 47. 39 из них вылечены и выписаны из больниц.

Предполагается, что число случаев заражения может увеличиться, если военные добровольно сообщат о посещении развлекательных заведений в районе Итэвон, где была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 35 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 10 909.

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