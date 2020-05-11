Ташкент, , 12:55 — REGNUM Депутаты сената Узбекистана отклонили законопроект, который предлагал ввести наказание за неэффективное использование приусадебных участков. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

В сенате считают, что введение ответственности за нерациональное необоснованное использование приусадебных земель может привести к различному толкованию. В частности, понятия «необоснованное» и «нерациональное» использование земельного участка не раскрыты.

«Это при привлечении соответствующими органами к ответственности создает почву для коррупции и злоупотреблений», — считают в Сенате.

Напомним, 8 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил задействовать все приусадебные участки для удовлетворения спроса на продовольствие и сдерживание цен.