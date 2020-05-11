Москва, , 12:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил развернуть в мурманской Белокаменке полевой госпиталь, сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России обеспечить развертывание в с. Белокаменка Кольского района Мурманской области быстровозводимого полевого госпиталя с необходимым количеством больничных коек для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), предусмотрев финансирование указанных мероприятий за счет средств федерального бюджета», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Белокаменке был развернут аэромобильный госпиталь МЧС. Однако его мощностей оказалось недостаточно: 28 апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис попросил президента о дополнительном инфекционном госпитале.

Как сообщало ИА REGNUM, стройплощадка «Новатэка» в Белокаменке — главный очаг распространения нового коронавируса в регионе. С начала пандемии опасной инфекцией там заразились 2045 человек, один из них скончался.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 200 рабочих покинули мурманский очаг заражения SARS-CoV-2