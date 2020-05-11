Грозный, , 12:52 — REGNUM В Кабардино-Балкарии состоялась благотворительная акция по раздаче гуманитарной помощи. Около 3000 семей получили поддержку от чеченского Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова.

Акция была приурочена к радостной и скорбной датам — 75-летию Великой Победы и 16-й годовщине со дня гибели первого президента Чечни Ахмата Кадырова, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Он также напомнил, что в самые трудные для чеченского народа времена экс-глава КБР Валерий Коков протянул руку помощи и Чечня этого никогда не забудет.

Семьям, которые получили поддержку от Чечни, выдали продуктовые наборы с крупами, сахаром, сладостями, мукой, подсолнечным маслом и мясом кур. Общая сумма, выделенная на гуманитарную акцию, составила свыше 3 млн рублей.