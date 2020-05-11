Мадрид, , 12:51 — REGNUM Испанские медики зафиксировали минимальное количество смертей среди пациентов с выявленным коронавирусом за минувшие сутки. В стране скончались 123 человека, информирует 11 мая минздрав Испании.

Такой показатель стал самым низким за примерно полтора месяца. Число умерших пациентов снижается в последние дни. Так, за сутки 9 мая смертельных исходов было 143, 8 мая — 179.

Больше всего смертей в Испании зарегистрировали 1 апреля, тогда скончались 950 человек. Всего произошло 26 744 смерти.

На сегодняшний день выявлено 227 436 положительных тестов на коронавирус нового типа, в том числе 373 — за последние сутки.

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