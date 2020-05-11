Екатеринбург, 11 мая 2020, 12:51 — REGNUM В администрации Екатеринбурга обязали всех чиновников носить маски. Соответствующий документ размещён на сайте мэрии.
Документ подписал глава города Александр Высокинский. Носить средства индивидуальной защиты обязали в здании горадминистрации чиновников мэрии и подведомственных им учреждений.
Ответственным за обеспечение масками назначили управление делами мэрии.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продлили до 18 мая 2020 года обязательное ношение масок в общественном транспорте и общественных местах. Решение принял глава региона Евгений Куйвашев.