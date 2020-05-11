Новочеркасск, Ростовская область, , 12:46 — REGNUM В Новочеркаасске Ростовской области сняли карантин, введённый ранее в общежитии Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени Платова. Об этом ИА REGNUM сообщили в вузе.

«Студент, проживающий в общежитии №1, перенёс коронавирусную инфекцию и выздоровел. Это подтверждено результатами нескольких анализов и полученной им справкой о состоянии здоровья», — уточнили в университете.

58 жильцов общежития, сдавшие тесты на коронавирус, получили отрицательные результаты.

Как сообщало ИА REGNUM, карантин в студенческом общежитии был введён в конце апреля.

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