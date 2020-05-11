Тула, , 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области. Об этом сообщили 11 мая в управлении пресс-службы правительства региона.

«В остальных районах области он по-прежнему носит рекомендательный характер. Кроме того, всем гражданам рекомендовано в общественных местах использовать перчатки», — говорится в ведомстве.

Также в регионе временно приостановлено посещение мемориальных комплексов «Памяти героев-энергетиков» и «Защитникам неба Отечества».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ограничительные меры на территории Тульской области продлены до 31 мая. До 15 июля отложено проведение летней оздоровительной кампании для детей.

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