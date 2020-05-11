Калуга, , 13:30 — REGNUM В Калуге врио губернатора области Владислав Шапша посетил Центр абилитации и социальной реабилитации для детей «Попутный ветер», который осуществляет свою деятельность в рамках проекта благотворительного фонда «Волонтеры — детям». Фонду была предоставлена субсидия из бюджета региона в размере более 4 млн 848 тыс рублей на реализацию программы по предоставлению услуг детям и подросткам с ментальными и иными нарушениями развития. Об этом 11 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

В Центре абилитации и социальной реабилитации для детей «Попутный ветер» Admoblkaluga.ru

Фонд сможет расширить имеющиеся площади. Врио губернатора побеседовал с президентом фонда Еленой Демидовой и руководителем центра Екатериной Каратаевой. Познакомившись с работой центра «Попутный ветер» и реализуемыми здесь программами, Владислав Шапша положительно оценил деятельность фонда, направленную на помощь детям с особенностями развития.

Фонд «Волонтеры — детям» был создан в 2010 году и осуществляет деятельность на территории Калужской области, реализуя программы «Дети больниц», «Развитие и реабилитация детей», «Социализация детей-сирот», «Профилактика социального сиротства», «Дети в беде». В 2017 году фонд включен в реестр поставщиков социальных услуг для детей и семей, воспитывающих детей. Организация также оказывает помощь в реабилитации и социальной адаптации инвалидов, социальном сопровождении семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

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