Ульяновск, , 12:39 — REGNUM В Ульяновске с наступлением тепла началась акарицидная обработка. Работу планируется завершить 15 мая, сообщает администрация областного центра.

Обработка от клещей проводится на территориях парков, скверов и бульваров — всего будет дезинфицирован 21 объект. В их числе — парки 40-летия ВЛКСМ и Новое поколение, скверы имени И. Я. Яковлева, Средний и Северный Венец, площадь Горького, зелёные зоны по ряду улиц и бульваров.

Отмечается, что всего в городе будет обработано около 45 га.

По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, акарицидные обработки на территории региона запланированы на площади 790 га.

По последним данным (на 6 мая 2020 года), от клещевого вирусного энцефалита привиты 673 жителей Ульяновской области, в том числе 265 детей. Прививки ставятся в больницах по месту жительства. В ведомстве напоминают, что снятого клеща нужно доставить на исследование в микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области».