Минск, , 12:41 — REGNUM В Белоруссии по состоянию на 11 мая коронавирус выявлен у 23 906 человек, из которых 6531 человек с диагнозом COVID-19 — выздоровели и были выписан из медицинских учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число проведенных тестов на коронавирус в Белоруссии на текущий момент составляет 274 060. За минувшие сутки было проведено 10 517 тестов.

За весь период эпидемии в стране от COVID-19 скончались 135 человек. Суточный прирост числа инфицированных составил 933 случая. Также за минувшие сутки в стране скончались четыре человека.