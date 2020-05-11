Тула, , 12:35 — REGNUM Действие ряда ограничительных мер, введённых на территории Тульской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено до 31 мая, изменения в указ внёс 10 мая губернатор Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы облправительства.

«До 31 мая в Тульской области сохраняется действие ряда ограничений и запретов, установленных с учетом эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении.

Вместе с тем с 12 мая будут предоставлять услуги в органах исполнительной власти, государственных учреждениях, в том числе МФЦ и органов ЗАГС региона — но только по предварительной записи. Разрешена работа магазинов с площадью торговых залов не более 200 квадратных метров, оборудованных отдельным наружным входом.

Также при условий соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований разрешена работа плавательных бассейнов. В регионе с 12 мая жители смогут гулять в парках культуры и отдыха, а также на территориях Баташевского сада, Березовой рощи. В то же время продлевается режим самоизоляции для неработающих граждан старше 65 лет. До 31 мая приостановлено действие единых месячных льготных проездных билетов и 50-процентной скидки на проезд для лиц старше 65 лет и учащихся.