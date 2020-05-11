Подгорица, , 12:33 — REGNUM Глава митрополии Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий ожидает, что 12 мая в монастырь Острог придут тысячи верующих, как это всегда происходило в День святого Василия Острожского. Об этом митрополит заявил 11 мая во время «онлайн-шествия» в этот черногорский монастырь.

Амфилохий подчеркнул, что митрополия и верующие будут соблюдать все введённые правительством меры по борьбе с эпидемией коронавируса. Одновременно он призвал граждан, верующих и всех представителей властей и полиции 12 и 13 мая «совместно поклониться святому Василию Острожскому».

«Мы будем соблюдать все то, что от нас требуется, все правила по поводу физической дистанции во время посещения монастыря народом. Но давайте мы все вместе, и наша полиция, и ее глава господин Вельович, и президент завтра и послезавтра поклонимся святому Василию, который всех нас исцеляет», — сказал митрополит.

Напомним, что ранее митрополит Амфилохий получил приглашение явиться в полицейский участок и дать показания по поводу панихиды, которую он вместе с другими священниками митрополии отслужил на похоронах доктора исторических наук Владимира Йовичевича. Полиция Черногории считает, что этим православные священники нарушили меры самоизоляции, введенные ради борьбы с эпидемией.