Москва, , 12:33 — REGNUM В Москве показатель смертности в апреле 2020 года оказался самым высоким с 2010 года.

Так, согласно данным столичного правительства, в прошедшем апреле столичные ЗАГСы зарегистрировали 11 846 смертей, что на 15,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем, в среднем за предыдущее десятилетие смертность в апреле в Москве составляла 9 866 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в январе 2020 года в России скончались более 164 тыс. человек. В последующие два месяца это число было значительно ниже — 143,2 тыс. умерших в феврале и 152,7 тыс. скончавшихся в марте. При этом рождаемость составила 118,8 тыс. человек в январе, 108,3 тыс. — в феврале и 111,1 тыс. — в марте.

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