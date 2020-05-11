Таллин, , 12:33 — REGNUM Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки в Эстонии увеличилось на 2 человека и теперь общее число инфицированных в стране составляет 1 741 человек. Об этом 11 мая сообщает республиканский департамент здоровья.

«Вирус COVID-19 диагностировали у 1741 жителя Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении и добавляется, что число умерших от нового заболевания в стране выросло за сутки на одного человек и теперь составляет 61 летальный случай.

Также уточняется, что в настоящее время в эстонских больницах находится 48 пациентов и 5 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили угрозу широкого распространения коронавируса в Йемене из-за идущей в стране полномасштабной войны.