Москва, , 12:38 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин будут каждый месяц докладывать о рекомендованных шагах по снятию ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Об этом говорится в поручениях президента РФ Владимира Путина по итогам совещания о противодействии эпидемии, состоявшегося 28 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Первый такой доклад должен быть представлен к 12 мая. Документ должен учитывать развитие эпидемиологической ситуации и её прогнозы в регионах и содержать рекомендации руководству регионов о поэтапной отмене ограничительных мер.

При этом необходимо определить сроки, критерии, параметры поэтапной отмены и последовательность действий с учётом особенностей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства также поручил правительству до 1 июня разработать общенациональный план действий по восстановлению экономики страны, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.