Ставрополь, , 12:30 — REGNUM Пятнадцать человек получили медицинскую помощь после взрыва гранаты во дворе частного дома в Ставропольском крае. В настоящее время 12 пострадавших находятся в больнице, пишет 11 мая ТАСС.

Напомним, накануне вечером в поселке Приэтокском в Георгиевском округе Ставрополья местный житель бросил гранату в соседний двор, где в этот момент компания из 18 человек отмечала семейный праздник. Ранее сообщалось об 11 пострадавших в результате происшествия и семи госпитализированных.

«В результате инцидента в поселке Приэтокском медицинская помощь оказана 15 пострадавшим, 12 человек госпитализированы, из них четверо в состоянии средней степени тяжести», — сообщили в краевом минздраве.

По данным ведомства, жизни пациентов ничто не угрожает. Трое других пострадавших получают медицинскую помощь амбулаторно.

Как сообщало ИА REGNUM, по данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, подозреваемый задержан. По информации краевого следственного управления СК РФ, мужчина бросил гранату, будучи недовольным шумным поведением соседей.

Накануне губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил на своей странице в Instagram, что подозреваемый в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.

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