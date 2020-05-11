Воронеж, , 12:24 — REGNUM Парки, скверы и детские площадки будут открыты для посещения в Орловской области с 12 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«С 12 мая мы откроем для посещения территории парков, скверов, детских площадок. Нам необходимо дать возможность людям дышать свежим воздухом, гулять, заниматься спортом», — заявил губернатор Андрей Клычков.

При этом массовые мероприятия в регионе, в том числе и на открытом пространстве, запрещены. Запрещена и работа предприятий общепита.

В то же в время с 12 мая смогут начать работу рынки и ярмарки — продовольственные, а также торгующими товарами для сада и огорода. Исключением останутся Мценск, Болхов и Болховский район из-за большого числа носителей коронавируса.

Всего в регионе на 11 мая положительные тесты на коронавирус подтверждены уже у 1087 человек.