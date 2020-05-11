Ростов-на-Дону, , 12:24 — REGNUM В Ростовской области уточнили минимальную стоимость лицевых масок, без которых посещение общественных мест запрещено, передаёт ИА REGNUM.

«В настоящее время проводится мониторинг в части наличия масок в объектах торговли. С 9 мая обследовано более 140 объектов торговли выборочно по региону. Минимальная цена за одну маску составляет от 18 до 50 рублей», — написала в Instagram директор областного департамента потребительского рынка Ирина Теларова.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в ближайшие дни возможно некоторое смягчение ограничительных мер. Однако соблюдение масочного режима остаётся обязательным условием для посещения общественных мест.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски