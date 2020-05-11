Сеул, , 12:26 — REGNUM С 13 мая в Сеульском метрополитене вводится масочный режим. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей мэрии.

По их словам, данная мера вводится в рамках режима повседневного карантина. В случае загруженности метро на 150% или более пассажирам без масок будет отказано в поездке.

Отмечается, что пассажиры, не имеющие при себе средство защиты, смогут приобрести одноразовые маски в торговых точках и автоматах, расположенных в метро.

С июня текущего года на двадцати самых загруженных станциях метро будут работать сотрудники, контролирующие расстояние между пассажирами, стоящих в очереди. Кроме того, принято решение в час пик вводить дополнительные поезда на самых загруженных поездах (2-я, 4-я и 7-я линии).