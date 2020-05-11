Сана, , 12:28 — REGNUM Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили угрозу широкого распространения коронавируса в Йемене, причиной тому является продолжающаяся с 2014 года полномасштабная война. Об этом 11 мая сообщает Reuters.

Несмотря на низкое число выявленных случаев заражения коронавирусом в государстве, эксперты утверждают, что это связано с недостаточным тестированием населения. А разрушенная система здравоохранения не позволяет оказывать необходимую помощь населению, отмечают они.

Напомним, на сегодняшний день число выявленных случаев заражения коронавирусом в Йемене составляет 51 человек. От COVID-19 в стране скончались восемь человек.