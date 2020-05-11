Белгород, , 12:19 — REGNUM Ещё один пациент с подтверждённым коронавирусом скончался в Белгородской области за минувшие сутки. Это седьмой летальный случай в регионе, сообщили 11 мая в региональном оперативном штабе.

В инфекционных стационарах находится 201 человек. За минувшие сутки увеличилось количество пациентов, подключённых к аппаратам ИВЛ, теперь таких 11. Госпитализированы также два жителя Московской области, один — Тульской.

Всего в регионе зарегистрировано 798 носителей коронавируса.