Пекин, , 12:16 — REGNUM Дочерняя компания китайского нефтеперерабатывающего гиганта Sinopec запустил 9 мая 12-ю из 12 линию производства нетканого материала, полученного методом раздувки из расплава с целью удовлетворить растущий спрос на рынке, сообщает 10 мая агентство Синьхуа.

Компания Sinopec Yizheng Chemical Fibre Co., Ltd в настоящее время завершила строительство все 12 производственных линий такого материала. Всего же у компании Sinopec имеется 16 таких линий. Вскоре компания сможет производить 37 тонн такого материала ежедневно, а годовое производство превысит 13 500 тонн. Из него можно будет произвести 13,5 млрд медицинских масок.

Необходимые для производства нетканых лицевых масок материалы являются ключевым сырьем для фильтрующего слоя в центральной части маски для адсорбции пыли, бактерий и пыльцы. Sinopec понадобилось 76 дней для строительства крупнейшей в мире фабрики по производству нетканого материала, полученного методом раздувки из расплава.