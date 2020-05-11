Москва, , 12:22 — REGNUM Минздрав России и Росздравнадзор должны проконтролировать оказание медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями в условиях эпидемии коронавируса. Об этом говорится в поручениях президента РФ Владимира Путина по итогам совещания о противодействии эпидемии, состоявшегося 28 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства поручил контролировать доступность медицинской помощи для хронических больных, в том числе пациентов с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Поручено также осуществлять мониторинг за обеспечением пацентов и больниц нужными препаратами.

Доклад о ситуации должен быть представлен до 15 мая, а затем — еженедельно, говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России также поручил правительству установить порядок льготного исчисления стажа для работников медучреждений, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19.

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