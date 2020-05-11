Москва, , 12:15 — REGNUM Один из подмосковных кондитерских комбинатов организовал благотворительную акцию для врачей, работающих с COVID-19. Медикам, которые рискуют своим здоровьем, передали 10 тысяч единиц продукции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Товары были переданы в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, инфекционной больнице в Коммунарке и ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова. В ближайшее время руководство кондитерского комбината планирует благотворительные поставки своей продукции в другие больницы, чтобы выразить свою благодарность и поддержку врачам.

Добавим, что врачам помогают и другие производители и бизнесмены. Медикам предлагают бесплатный кофе, а некоторые рестораторы бесплатно готовят и отправляют еду в больницы.