Екатеринбург, , 12:14 — REGNUM В Верхней Пышме (Свердловская область) обнаружили коронавирус у работающих иностранцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

«Среди заболевших 2 человека — трудовые мигранты из ближнего зарубежья», — уточняют чиновники.

Всего в Верхней Пышме подтверждено 13 случаев выявления коронавируса. А в соседнем Среднеуральске зафиксирована два случая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области коронавирус нашли у 1952 человек. 390 из них уже выписаны.

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