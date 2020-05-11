Уфа, , 12:15 — REGNUM Еще 76 носителей коронавируса выявили в Башкирии за сутки. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

По сообщению пресс-службы ведомства, число выявленных фактов заражения этой инфекцией в республике превысило полторы тысячи и составило 1567, что на 76 случаев больше, чем на 10 мая.

При этом полностью победили инфекцию 436 человек (плюс один в сравнении с предыдущим днем). Увеличилось на 75 и число стоящих на учете граждан. А всего под наблюдением у врачей находятся 1116 человек. При этом получает лечение в больницах 481 пациент, а 635 человек лечатся на дому.

За минувшие сутки в регионе не было зарегистрировано ни одного случая смерти пациентов с COVID-19. Таким образом, по республике число умерших граждан от этой болезни составило 15 человек.

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